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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Bugün (2 Ekim Salı) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. İşte 2 Ekim Salı 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 09:11

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu