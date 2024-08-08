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Meteoroloji'den gök gürültülü yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji bugün (8 Ağustos Perşembe) için son daha tahminini paylaştı. Sabahın erken saatlerinde aratılan "Yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? soruları yanıt buldu. Gök gürültülü yağış uyarısı veren Meteoroloji, "Yağışların akşam saatlerine Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı. Peki Ege Bölgesi'nde de yağış bekleniyor mu? İşte 8 Ağustos Perşembe 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:04

Meteoroloji’den gök gürültülü yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların akşam saatlerine Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den gök gürültülü yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den gök gürültülü yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den gök gürültülü yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den gök gürültülü yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu