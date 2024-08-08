Meteoroloji’den gök gürültülü yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji bugün (8 Ağustos Perşembe) için son daha tahminini paylaştı. Sabahın erken saatlerinde aratılan "Yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? soruları yanıt buldu. Gök gürültülü yağış uyarısı veren Meteoroloji, "Yağışların akşam saatlerine Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı. Peki Ege Bölgesi'nde de yağış bekleniyor mu? İşte 8 Ağustos Perşembe 2024 hava durumunun detayları...