Meteoroloji'den İzmir dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı: 1 Mayıs Perşembe hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.