Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur var mı? soruları hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte 21 Ocak Cumartesi hava durumu raporu...