Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu