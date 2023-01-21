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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur var mı? soruları hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte 21 Ocak Cumartesi hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:33 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:38
Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi
Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi
Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi
Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi
Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi
Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 21 Ocak Cumartesi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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