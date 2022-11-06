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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 6 Kasım Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 6 Kasım Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı yapanlar bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor. İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de hava nasıl olacak? soruları merak edilyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 6 Kasım Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2022 Pazar 08:46 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2022 Pazar 08:51
Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 6 Kasım Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 6 Kasım Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 6 Kasım Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 6 Kasım Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz ile Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 6 Kasım Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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