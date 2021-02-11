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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

İzmir ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Edremit Körfezi, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 11 Şubat Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:43 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:48
Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri, Edremit Körfezi ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde ise Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güney ve batısında (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinde ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde ise yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, batısının çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya ve Isparta çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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