Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde ise Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güney ve batısında (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinde ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde ise yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu