Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Mayıs Salı hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.