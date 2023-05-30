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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Mayıs Salı hava durumu...

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Mayıs Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin(Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 30 Mayıs Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 08:59 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:00
Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Mayıs Salı hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Mayıs Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve iç kesimlerinde yerer olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Mayıs Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Mayıs Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Mayıs Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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