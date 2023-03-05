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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 5 Mart Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 5 Mart Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı yapacak olanlar hava durumunu araştırıyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de yağmur var mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. İşte 5 Mart Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 5 Mart 2023 Pazar 08:52 Güncelleme Tarihi: 5 Mart 2023 Pazar 08:54
Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 5 Mart Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 5 Mart Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

İZMİR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 5 Mart Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğu kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kusvvetli

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 5 Mart Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat)şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı , yağışlar yerel olarak kuvvetli

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 5 Mart Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel olarak kuvvetli

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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