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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 8 Mart Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 8 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 08:55 Güncelleme Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 08:57
Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 8 Mart Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 8 Mart Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 8 Mart Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 8 Mart Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 8 Mart Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

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