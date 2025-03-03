Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Mart Pazartesi hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu