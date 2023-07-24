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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir'e sıcak hava uyarısı! Çarşamba günü termometreler 42 dereceyi görecek

Meteoroloji'den İzmir'e sıcak hava uyarısı! Çarşamba günü termometreler 42 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz Çarşamba günü için İzmir kent geneline sıcak hava uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre 42 derece ile çarşamba günü İzmir'de haftanın en sıcak günü olacak.

DHA

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:48

Meteoroloji’den İzmir’e sıcak hava uyarısı! Çarşamba günü termometreler 42 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz'da İzmir kent merkezinde hava sıcaklığının 42 derece kadar yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji’den İzmir’e sıcak hava uyarısı! Çarşamba günü termometreler 42 dereceyi görecek

Çöl sıcakları yurdun büyük bir kesiminde etkisini sürdürürken, yeni haftada İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den İzmir’e sıcak hava uyarısı! Çarşamba günü termometreler 42 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelerin ardından, dün yayınlanan hava durumu raporuna göre, sıcak hava dalgasının etkili olduğu İzmir'de 26 Temmuz Çarşamba günü haftanın en sıcak günü olacak.

Meteoroloji’den İzmir’e sıcak hava uyarısı! Çarşamba günü termometreler 42 dereceyi görecek

Termometrelerin İzmir'de 42 dereceyi, iç bölgelerde ise 44 dereceyi göstermesi bekleniyor. 27 Temmuz Perşembe gününden sonra hava sıcaklığının 37 dereceye, cuma itibarıyla ise 35 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

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