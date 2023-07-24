Meteoroloji'den İzmir'e sıcak hava uyarısı! Çarşamba günü termometreler 42 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz Çarşamba günü için İzmir kent geneline sıcak hava uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre 42 derece ile çarşamba günü İzmir'de haftanın en sıcak günü olacak.