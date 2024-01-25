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Haberler Galeri Meteoroloji'den kar uyarısı! 25 Ocak Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kar uyarısı! 25 Ocak Perşembe hava nasıl olacak?

Bugün (25 Ocak Perşembe) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.İşte 25 Ocak Perşembe hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 08:59 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:02

Meteoroloji’den kar uyarısı! 25 Ocak Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den kar uyarısı! 25 Ocak Perşembe hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI : Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den kar uyarısı! 25 Ocak Perşembe hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den kar uyarısı! 25 Ocak Perşembe hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den kar uyarısı! 25 Ocak Perşembe hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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