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Haberler Galeri Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 08:25 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 08:31
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

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