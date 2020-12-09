Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Aralık Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu