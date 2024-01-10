Meteoroloji’den kar yağışına tedbir uyarısı! O illere kuvvetli bastıracak

Bugün (10 Ocak Çarşamba) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illere yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ocak Çarşamba hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:02