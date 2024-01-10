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Haberler Galeri Meteoroloji'den kar yağışına tedbir uyarısı! O illere kuvvetli bastıracak

Meteoroloji'den kar yağışına tedbir uyarısı! O illere kuvvetli bastıracak

Bugün (10 Ocak Çarşamba) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illere yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ocak Çarşamba hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:02

Meteoroloji’den kar yağışına tedbir uyarısı! O illere kuvvetli bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den kar yağışına tedbir uyarısı! O illere kuvvetli bastıracak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den kar yağışına tedbir uyarısı! O illere kuvvetli bastıracak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksekleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji’den kar yağışına tedbir uyarısı! O illere kuvvetli bastıracak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den kar yağışına tedbir uyarısı! O illere kuvvetli bastıracak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Torosların batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

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