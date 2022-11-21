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Haberler Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

İşte 21 Kasım perşembe hava durumu raporu... İzmir ve Ege'de hava nansıl olacak? Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle birçok kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada,Ege'de hava çok bulutlu, kıyı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 21 Kasım Pazartesi hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:00
Meteoroloji’den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konya'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve şiddetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

UYARILAR

KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!: Ege'nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege'nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

MARMARA

Çok bulutlu, batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinde, gece saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde kuzey çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve şiddetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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