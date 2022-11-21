Meteoroloji’den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

İşte 21 Kasım perşembe hava durumu raporu... İzmir ve Ege'de hava nansıl olacak? Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle birçok kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada,Ege'de hava çok bulutlu, kıyı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 21 Kasım Pazartesi hava durumunun detayları...