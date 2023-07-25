Kavurucu sıcaklara dikkat! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı, Perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.