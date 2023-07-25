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Haberler Galeri Kavurucu sıcaklara dikkat! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

Kavurucu sıcaklara dikkat! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

Bugün 25 Temmuz Salı İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 25 Temmuz Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 08:53 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 09:38

Kavurucu sıcaklara dikkat! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı, Perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Kavurucu sıcaklara dikkat! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kavurucu sıcaklara dikkat! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklara dikkat! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklara dikkat! Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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