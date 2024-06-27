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Haberler Galeri Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? 27 Haziran Perşembe hava durumu

Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? 27 Haziran Perşembe hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün (27 Haziran Perşembe 2024) hava nasıl olacak? Hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar düşecek mi? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava tahminine göre birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. İşte 27 Haziran Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 08:53

Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? 27 Haziran Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? 27 Haziran Perşembe hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? 27 Haziran Perşembe hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? 27 Haziran Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? 27 Haziran Perşembe hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık