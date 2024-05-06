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Haberler Galeri Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Bugün (6 Mayıs Pazartesi 2024) İzmir'de ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün bazı illere son dakika uyarısı yaptı. Sıcaklığın Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 6 Mayıs Pazartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2024 09:20

Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Güney Doğu Anadolu'da güney yönlerden, hafif zaman zaman orta, yağış olan yerlerde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde ve Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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