Meteoroloji'den o illere sarı kodlu uyarı: 13 Nisan Pazar hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava tahmin durumunu yayınladı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu(Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 13 Nisan Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 13 Nisan 2025 08:43 Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





