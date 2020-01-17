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Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Soğuk hava ve kar yağışı yurdun birçok bölgesini etkisi altına alıyor. Peki İzmir'de ve Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 16:27 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





