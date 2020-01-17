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Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Soğuk hava ve kar yağışı yurdun birçok bölgesini etkisi altına alıyor. Peki İzmir'de ve Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 16:27 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 16:33
Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre birçok bölge soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalacak. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

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