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Haberler Galeri Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 2 Temmuz Salı hava durumu

Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 2 Temmuz Salı hava durumu

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (2 Temmuz Salı 2024) sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre, sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 2 Temmuz Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 02.07.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 08:40

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 2 Temmuz Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 2 Temmuz Salı hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 2 Temmuz Salı hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 2 Temmuz Salı hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 2 Temmuz Salı hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık