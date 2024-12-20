Meteoroloji’den son dakika açıklaması! Ege ve Marmara’ya kuvvetli yağacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu