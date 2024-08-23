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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Ege'ye kuvvetli yağacak...

Son dakika haberleri... Bugün (23 Ağustos Cuma) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 23 Ağustos Cuma 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:00

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Ege’ye kuvvetli yağacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Ege’ye kuvvetli yağacak...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Ege’ye kuvvetli yağacak...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Ege’ye kuvvetli yağacak...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Ege’ye kuvvetli yağacak...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı