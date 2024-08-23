Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Ege’ye kuvvetli yağacak...

Son dakika haberleri... Bugün (23 Ağustos Cuma) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 23 Ağustos Cuma 2024 hava durumunun detayları...