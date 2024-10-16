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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Bugün (16 Ekim Çarşamba) hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağmur yağacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.İşte 16 Ekim Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

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Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney, Muş'un doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Ordu ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney, Muş'un doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Ordu ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı