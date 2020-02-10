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Haberler > Galeri > Meteoroloji'den son dakika uyarısı 10 Şubat Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı 10 Şubat Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.İşte 10 Şubat Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2020 Pazartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020 Pazartesi 09:07
Meteoroloji'den son dakika uyarısı 10 Şubat Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı 10 Şubat Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu...

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı 10 Şubat Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı 10 Şubat Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı 10 Şubat Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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