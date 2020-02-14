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Haberler > Galeri > Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Şubat Cuma hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Şubat Cuma hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 14 Şubat Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2020 Cuma 08:58 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020 Cuma 08:59
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Şubat Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Şubat Cuma hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Şubat Cuma hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ile zamanla bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleirnde karla karışık yağmurlu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Şubat Cuma hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleirnde yağmurlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -5°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Şubat Cuma hava durumu...

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

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