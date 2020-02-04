Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 4 Şubat Salı hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu