Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cuma hava durumu...

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı