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Haberler > Galeri > Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cuma hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cuma hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor. İşte 6 Mart Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 6 Mart 2020 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2020 Cuma 09:07
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Yalova illeri ile Bursa'nın doğusu) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cuma hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cuma hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cuma hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cuma hava durumu...

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

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