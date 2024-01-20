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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur kuvvetli yağacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur kuvvetli yağacak

Bugün (20 Ocak Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 20 Ocak Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:03

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur kuvvetli yağacak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur kuvvetli yağacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur kuvvetli yağacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur kuvvetli yağacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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