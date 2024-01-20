Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur kuvvetli yağacak

Bugün (20 Ocak Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 20 Ocak Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:03