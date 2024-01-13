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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sabah ve gece saatlerinde yağacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sabah ve gece saatlerinde yağacak

Bugün (13 Ocak Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.İşte 13 Ocak Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:09

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sabah ve gece saatlerinde yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muş'un güneyi, Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sabah ve gece saatlerinde yağacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sabah ve gece saatlerinde yağacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sabah ve gece saatlerinde yağacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sabah ve gece saatlerinde yağacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

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