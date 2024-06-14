Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sağanak yağışlar başlıyor... İşte 14 Haziran Cuma hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün 14 Haziran Cuma 2024 bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminine göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 14 Haziran Cuma hava durumunun detayları...