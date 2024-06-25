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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Ege'de hangi ile yağmur yağacak?

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Ege'de hangi ile yağmur yağacak?

İzmir'de bugün (25 Haziran Salı 2024) hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağmur var mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Ege Bölgesi'nde havanın kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. İşte 25 Haziran Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:16

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Ege’de hangi ile yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Ege’de hangi ile yağmur yağacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Ege’de hangi ile yağmur yağacak?

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Ege’de hangi ile yağmur yağacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Ege’de hangi ile yağmur yağacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu