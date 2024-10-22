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Meteoroloji'den son tahmin! İşte 22 Ekim Salı hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Bugün (22 Ekim Salı) hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağmur yağacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 22 Ekim Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

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Meteoroloji’den son tahmin! İşte 22 Ekim Salı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son tahmin! İşte 22 Ekim Salı hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son tahmin! İşte 22 Ekim Salı hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den son tahmin! İşte 22 Ekim Salı hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son tahmin! İşte 22 Ekim Salı hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu