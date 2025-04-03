GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısını sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı