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Haberler Galeri Meteoroloji'den uyarı! Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı! Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Bugün 23 Ocak Pazartesi günü İzmir'de hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji bugün için ne söylüyor? İzmir'de kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi'nde yağmur veya kar yağışı bekleniyor mu? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki haftanın ilk günü hava durumunda neler var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 23 Ocak Pazartesi günü hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:27
Meteoroloji’den uyarı! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönle

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Meteoroloji’den uyarı! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den uyarı! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den uyarı! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu

Meteoroloji’den uyarı! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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