Meteoroloji'den uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak... İşte 11 Ekim Cuma hava durumu
Son dakika haberleri... Bugün (11 Ekim Cuma) hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağmur yağacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 11 Ekim Cuma hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in kuzey, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.