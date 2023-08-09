Meteoroloji’den yağmur uyarısı! Bu illerde oturanlar dikkat

Bugün (9 Ağustos Çarşamba) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Ağustos Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:03 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:38