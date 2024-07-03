Meteoroloji’den yurdun dört bir yanına son dakika yağış uyarısı! Ege ve Marmara’da kuvvetli yağacak

Son dakika haberleri... Bugün (3 Temmuz Çarşamba 2024) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar Ege ve İzmir'e yağmur yağacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin hava tahmininde Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 3 Temmuz Çarşamba hava durumu...