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Haberler Galeri Meteoroloji'den yurdun dört bir yanına son dakika yağış uyarısı! Ege ve Marmara'da kuvvetli yağacak

Meteoroloji'den yurdun dört bir yanına son dakika yağış uyarısı! Ege ve Marmara'da kuvvetli yağacak

Son dakika haberleri... Bugün (3 Temmuz Çarşamba 2024) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar Ege ve İzmir'e yağmur yağacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin hava tahmininde Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 3 Temmuz Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:03

Meteoroloji’den yurdun dört bir yanına son dakika yağış uyarısı! Ege ve Marmara’da kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den yurdun dört bir yanına son dakika yağış uyarısı! Ege ve Marmara’da kuvvetli yağacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bilecik ve İstanbul'un batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 38°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den yurdun dört bir yanına son dakika yağış uyarısı! Ege ve Marmara’da kuvvetli yağacak

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den yurdun dört bir yanına son dakika yağış uyarısı! Ege ve Marmara’da kuvvetli yağacak

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den yurdun dört bir yanına son dakika yağış uyarısı! Ege ve Marmara’da kuvvetli yağacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu