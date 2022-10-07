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Haberler Galeri Mevlid Kandili ibadetleri neler? 2022 Mevlid Kandili ibadetleri...

Mevlid Kandili ibadetleri neler? 2022 Mevlid Kandili ibadetleri...

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu mübarek günü ibadetlerle geçirmek isteyenler 'Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri neler?' sorularının yanıtını arıyor. İşte Mevlid Kandilin'de yapılması gerekenler ve kandil duası...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 09:48 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 10:01
Mevlid Kandili ibadetleri neler? 2022 Mevlid Kandili ibadetleri...

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Peki Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler...

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Mevlid Kandili ibadetleri neler? 2022 Mevlid Kandili ibadetleri...

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Mevlid Kandili ibadetleri neler? 2022 Mevlid Kandili ibadetleri...

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Mevlid Kandili ibadetleri neler? 2022 Mevlid Kandili ibadetleri...

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Mevlid Kandili ibadetleri neler? 2022 Mevlid Kandili ibadetleri...

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

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