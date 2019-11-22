  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!

Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!

Kışın yaklaşmasıyla hastalık mevsimi başladı. Peki, bu dönemi sağlıklı atlatmak için ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar, alınması gereken tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 15:13
Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!

Pastırma sıcaklarının sona yaklaşması, kış mevsiminin kapıya dayanması, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların artmasına neden olmuş durumda. Havanın bir sıcak bir soğuk gittiği şu günlerde hasta olmamak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki, değişken hava durumuyla şifayı kapmaya çok müsait olan bu günlerin gazabından korunmak için neler yapmak, nelere dikkat etmek gerekiyor?

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!

ŞİKÂYETLER BEŞ GÜNDE GEÇMİYORSA
Mevsim geçiş dönemlerinin hastalığa çok müsait dönemler olduğuna dikkat çeken Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver, "Bu süreçten etkilenmemenin en iyi yolu, hastalıktan korunmak için tedbir almak olsa da, hastalığa yakalanan kişilerin de muhakkak hastalıklarının seyrine dikkat etmeleri ve hekime başvurmaktır.

Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!

Özellikle bu üç hastalık için ortak belirtiler denebilecek burun ve geniz akıntısı, öksürük, hapşırık, kırgınlık, ağrı ve ateş gibi tablolar 5 gün içinde geçmiyorsa, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması elzemdir" ifadelerini kullandı.

Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!

"HAVA VİRÜTİK AKTİVİTEYİ ARTIRIYOR"
İçinde bulunduğumuz dönemin, havanın soğuyup kuruduğu günler olduğuna dikkat çeken Dr. Özer Akgül, "Bu da virütik aktiviteyi arttırır. Yani bu ortam, virüslerin aktif olmasına müsaittir. Üstelik soğuk hava nedeniyle kapalı alanda geçirilen zaman artar. Bu da bulaşıcı hastalık için son derece uygun bir ortam demektir. Bu dönemde kişisel temizliğe özen gösterilmesi, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada büyük destek olacaktır" diye konuştu.

Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!

'NASIL BESLENMELİ?'
Dr. Öğr. Üyesi Indrani Kalkan ise, bu dönemde beslenme konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: "Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli etken bağırsak florasıdır. Bunu destekleyen besinlerin başında ise yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotik özellikli gıdalar gelmektedir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bilim insanları bile açıklayamıyor! Kan donduran fotoğraf...
Bilim insanları bile açıklayamıyor! Kan donduran fotoğraf...
BİZE ULAŞIN