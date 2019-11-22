Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!

Pastırma sıcaklarının sona yaklaşması, kış mevsiminin kapıya dayanması, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların artmasına neden olmuş durumda. Havanın bir sıcak bir soğuk gittiği şu günlerde hasta olmamak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki, değişken hava durumuyla şifayı kapmaya çok müsait olan bu günlerin gazabından korunmak için neler yapmak, nelere dikkat etmek gerekiyor?