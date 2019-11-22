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> Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!
Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat!
Kışın yaklaşmasıyla hastalık mevsimi başladı. Peki, bu dönemi sağlıklı atlatmak için ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar, alınması gereken tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 15:10Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 15:13
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Pastırma sıcaklarının sona yaklaşması, kış mevsiminin kapıya dayanması, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların artmasına neden olmuş durumda. Havanın bir sıcak bir soğuk gittiği şu günlerde hasta olmamak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki, değişken hava durumuyla şifayı kapmaya çok müsait olan bu günlerin gazabından korunmak için neler yapmak, nelere dikkat etmek gerekiyor?
ŞİKÂYETLER BEŞ GÜNDE GEÇMİYORSA Mevsim geçiş dönemlerinin hastalığa çok müsait dönemler olduğuna dikkat çeken Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver, "Bu süreçten etkilenmemenin en iyi yolu, hastalıktan korunmak için tedbir almak olsa da, hastalığa yakalanan kişilerin de muhakkak hastalıklarının seyrine dikkat etmeleri ve hekime başvurmaktır.
Özellikle bu üç hastalık için ortak belirtiler denebilecek burun ve geniz akıntısı, öksürük, hapşırık, kırgınlık, ağrı ve ateş gibi tablolar 5 gün içinde geçmiyorsa, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması elzemdir" ifadelerini kullandı.
"HAVA VİRÜTİK AKTİVİTEYİ ARTIRIYOR" İçinde bulunduğumuz dönemin, havanın soğuyup kuruduğu günler olduğuna dikkat çeken Dr. Özer Akgül, "Bu da virütik aktiviteyi arttırır. Yani bu ortam, virüslerin aktif olmasına müsaittir. Üstelik soğuk hava nedeniyle kapalı alanda geçirilen zaman artar. Bu da bulaşıcı hastalık için son derece uygun bir ortam demektir. Bu dönemde kişisel temizliğe özen gösterilmesi, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada büyük destek olacaktır" diye konuştu.
'NASIL BESLENMELİ?' Dr. Öğr. Üyesi Indrani Kalkan ise, bu dönemde beslenme konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: "Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli etken bağırsak florasıdır. Bunu destekleyen besinlerin başında ise yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotik özellikli gıdalar gelmektedir.