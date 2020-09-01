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Mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı!

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Mezar ve yeraltı labirentlerindeki çürüyen iskeletleri barındırıyor. İskeletlerdeki hazineler ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2020 Salı 12:08
Mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı!

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

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Mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı!

Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin cesetlerin iskeletleri barındırıyor.

Mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı!

Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

Mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı!

Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.

Mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı!

Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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