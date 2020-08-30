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Haberler Galeri Mezardan çıkanlar herkesi şoke etti!

Mezardan çıkanlar herkesi şoke etti!

Roma mezarlarında yapılan arkeolojik kazılarda çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. İşte hayrete düşüren o kareler...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 12:24
Mezardan çıkanlar herkesi şoke etti!

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

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Mezardan çıkanlar herkesi şoke etti!

Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin çürüyen iskeletleri barındırıyor.

Mezardan çıkanlar herkesi şoke etti!

Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

Mezardan çıkanlar herkesi şoke etti!

Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.

Mezardan çıkanlar herkesi şoke etti!

Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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