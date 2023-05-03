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Haberler Galeri Mezardan çıkanlar şok etti! Hazineleri bu halde buldular

Mezardan çıkanlar şok etti! Hazineleri bu halde buldular

Mezardan çıkanları gören tarih meraklıları bu görüntülere inanamıyor. Mezardan çıkarılan hazine göz kamaştırıyor. İşte görenleri hayrete düşüren Roma mezarlarından çıkarılan hazineler...

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 10:51 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 10:51
Mezardan çıkanlar şok etti! Hazineleri bu halde buldular

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

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Mezardan çıkanlar şok etti! Hazineleri bu halde buldular

Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin çürüyen iskeletleri barındırıyor.

Mezardan çıkanlar şok etti! Hazineleri bu halde buldular

Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

Mezardan çıkanlar şok etti! Hazineleri bu halde buldular

Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.

Mezardan çıkanlar şok etti! Hazineleri bu halde buldular

Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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