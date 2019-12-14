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Mezarın içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Mezar ve yeraltı labirentlerinden öyle şeyler çıktı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarlarında saklı olan hazineler şok etti.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 12:42 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 12:44
Mezarın içinden çıkanlar hayrete düşürdü

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

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Mezarın içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin cesetlerin iskeletleri barındırıyor.

Mezarın içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

Mezarın içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.

Mezarın içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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