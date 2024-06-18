Midilli Adası için bugün de uzun kuyruklar oluştu! Binlerce kişi adalara akın etti

Kotanın söz konusu olduğunu dile getiren Jale, "Yunan otoriteleri bize bir kota veriyor. Diyor ki: 'Siz, firma olarak günlük kapıda kolay vize uygulamasıyla 80 yolcu geçirebilirsiniz. Dolayısıyla 81'inci kişiyi Midilli'ye götüremiyoruz. Bu şekilde günde 250'ye yakın tatilci, kapıda kolay vize uygulamasından yararlanabiliyor." dedi.

Midilli Adası'na turlar düzenleyen firmanın yetkilisi Birol Canolu da bayram arifesinden bu yana geçen 4 günlük süreçte yoğunluğun sürmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Manisa'dan gelen Onur Doluca, bu bayram tatilinde ailece Midilli'yi tercih ettiklerini, bunda kapıda vize uygulamasının etkili olduğunu belirtti.

İstanbul'dan gelen Beyza Keskin de güneydeki tatil merkezlerine göre yaşadığı kente yakınlığından dolayı Midilli'yi seçtiklerini kaydederek, "Kapıda kolay vize uygulamasıyla da evrakımız bayrama yetişti." ifadesini kullandı.