Midilli Adası’na bayram akını! Metrelerce kuyruk oluştu

KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Kırklareli'den gelen Murat Kuru da Kurban Bayramı tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih etmelerinin en büyük sebebinin büyük kolaylık olarak gördükleri kapıda vize uygulaması olduğunu aktardı.

Turizm acentesi sahiplerinden Eşref Jale ise Türkiye ile Yunanistan arasında varılan anlaşma kapsamında uygulanan kapıda vizenin turizme olumlu etki ettiğini vurguladı.

Ramazan Bayramı'nda 7 bin kişinin Ayvalık'tan Midilli Adası'na gittiğini ifade eden Jale, Kurban Bayramı nedeniyle ek seferler koyduklarını, talebe göre bunu artırabileceklerini sözlerine ekledi.