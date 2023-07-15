Milas-Bodrum havalimanı kavşağındaki orman yangını kontrol altında

"Ülke olarak kabiliyetiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, bize bu imkanları ağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün sadece büyük diye adlandırabileceğimiz bu ülkede 7 tane yangın çıktı" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, "Bunların ikisi İzmir, ikisi Hatay'da biri Kahramanmaraş'ta, biri Balıkesir'de. Çok şükür o da potansiyeli büyük bir yangın idi ama kontrol altına alındı. Birisi de burada idi. Ancak sadece bu kadar değil. İrili ufaklı dediğimiz arkadaşlarımızın bir saat içirişinde hemen müdahale ederek söndürdüğü yaklaşık 50'nin üzerinde yangın meydan geldi bu ülkede. Bunlar bizim kaynaklarımız. Yani engellenebilir mi evet engellenir.