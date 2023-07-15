Milas-Bodrum havalimanı kavşağındaki orman yangını kontrol altında

Muğla'da Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 160 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici bir durum. 160 hektarlık bir alanda sesini duymadığımız canlılar vardı. Onlar için üzülmemiz gerekir" dedi.
Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:26 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:42