Miley Cyrus’tan temizlik itirafı! Karantina boyunca...

Variety'nin The Big Ticket adlı podcast yayınına katılan 27 yaşındaki şarkıcı, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada geçen dört ay içinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını açıkladı.
Marc Malkin'e konuşan Cyrus, "Geçen dört ayda sanırım saçımı iki kez yıkadım. Biri senin için, diğeri de Sir Elton John içindi" dedi.
Cyrus, mayıs ayında, ünlülerin saç stilisti olarak ünlenen Sally Hershberger'ın yaptığı yeni saç modelini Instagram'da paylaştı.
Cyrus, daha önce verdiği bir röportajda, hemcinsilerine çağrıda bulunarak, "Eğer ilk olarak kendinizi seviyorsanız, gerisi kimi ilgilendirir? Önce kendini sevin. Her şeyin başı, sizsiniz" ifadelerini kullanmıştı.