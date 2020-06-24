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Haberler Galeri Miley Cyrus’tan temizlik itirafı! Karantina boyunca...

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı! Karantina boyunca...

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan temizlik itirafı geldi. Cyrus karantina boyunca saçlarını sadece iki kez yıkadığını söyleyerek herkesi şok etti. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:20 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:26
Miley Cyrus’tan temizlik itirafı! Karantina boyunca...

Yaptığı radikal açıklamalarla bilinen dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, aç temizliği konusunda hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu.

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Miley Cyrus’tan temizlik itirafı! Karantina boyunca...

Variety'nin The Big Ticket adlı podcast yayınına katılan 27 yaşındaki şarkıcı, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada geçen dört ay içinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını açıkladı.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı! Karantina boyunca...

Marc Malkin'e konuşan Cyrus, "Geçen dört ayda sanırım saçımı iki kez yıkadım. Biri senin için, diğeri de Sir Elton John içindi" dedi.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı! Karantina boyunca...

Cyrus, mayıs ayında, ünlülerin saç stilisti olarak ünlenen Sally Hershberger'ın yaptığı yeni saç modelini Instagram'da paylaştı.

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı! Karantina boyunca...

Cyrus, daha önce verdiği bir röportajda, hemcinsilerine çağrıda bulunarak, "Eğer ilk olarak kendinizi seviyorsanız, gerisi kimi ilgilendirir? Önce kendini sevin. Her şeyin başı, sizsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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