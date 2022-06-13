Milli Park’ta manzara, hafta içi de değişmedi

Milli Park'ın Ege Bölgesindeki en güzel koylardan birisi olduğunu ifade eden Mustafa Efe Arıkan, "Ege'nin en güzel denizlerinden birisi Milli Park, İçmeler Koyu. Hafta içi de baya bir kalabalık deniz. Bu aralar hafta içi ve hafta sonu çok bir değişiklik olmuyor, yoğunluk anlamında. Okulların da kapanmasına yakın olduğu için vatandaşlar tatile çıkmaya başladı.