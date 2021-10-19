Milyon dolarlık yatlar Bodrum’da! Bakan bir daha baktı

İçerisi adeta mini bir sarayı andıran 6 kabinli yatın üzerinde bir helikopter pisti de bulunuyor. Yatta ayrıca jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı bir garaj bulunuyor. Yata yakıt ikmali yapılacağı ve yarın ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
FLYING FOX İHTİŞAMIYLA BÜYÜLEDİ
Önceki yıl Amazon'un sahibi ünlü milyarder Jeff Bezos'un kiralayıp Bodrum ve Muğla koylarını gezdiği yat Flying Fox da geçen hafta Bodrum'a gelmişti.
Bir haftadan beri Bodrum koylarını gezen yat, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. 136 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı yat, motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada yer alıyor.
Üzerindeki 2 helikopter pistinde 1 helikopterin bulunduğu mega yatta SPA, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları ve sinema imkanı bulunuyor. Haftalık kirası 3 milyon avro olan yatın pazar gününe kadar Gemi Yanaşma İskelesi'nde olacağı belirtildi.