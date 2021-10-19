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Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da! Bakan bir daha baktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne 3 büyük lüks yat ardı ardına demirledi. Lüks yatları görenler dakikalarca bakarken, her yatın üzerindeki helikopterler ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 10:35 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 10:51
Milyon dolarlık yatlar Bodrum’da! Bakan bir daha baktı

4 aydır Bodrum'da bulunan Rus milyarder Andrei Skoch'un 400 milyon dolar değerindeki 100 metre uzunluğundaki mega yatı "Madame Gu", ilçe merkezindeki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

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Milyon dolarlık yatlar Bodrum’da! Bakan bir daha baktı

İçerisi adeta mini bir sarayı andıran 6 kabinli yatın üzerinde bir helikopter pisti de bulunuyor. Yatta ayrıca jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı bir garaj bulunuyor. Yata yakıt ikmali yapılacağı ve yarın ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Milyon dolarlık yatlar Bodrum’da! Bakan bir daha baktı

FLYING FOX İHTİŞAMIYLA BÜYÜLEDİ

Önceki yıl Amazon'un sahibi ünlü milyarder Jeff Bezos'un kiralayıp Bodrum ve Muğla koylarını gezdiği yat Flying Fox da geçen hafta Bodrum'a gelmişti.

Milyon dolarlık yatlar Bodrum’da! Bakan bir daha baktı

Bir haftadan beri Bodrum koylarını gezen yat, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. 136 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı yat, motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada yer alıyor.

Milyon dolarlık yatlar Bodrum’da! Bakan bir daha baktı

Üzerindeki 2 helikopter pistinde 1 helikopterin bulunduğu mega yatta SPA, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları ve sinema imkanı bulunuyor. Haftalık kirası 3 milyon avro olan yatın pazar gününe kadar Gemi Yanaşma İskelesi'nde olacağı belirtildi.

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